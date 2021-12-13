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Блогер Юрий Хованский в Дзержинском районном суде Петербурга. 10 июня 2021 года Валентин Егоршин / ТАСС

Трое свидетелей по делу видеоблогера дали одинаковые показания по делу об оправдании терроризма, которое возбудили против него из-за песни о захвате заложников во время мюзикла . Эти показания имеют наполовину идентичный текст, сообщает РБК, ссылаясь на материалы уголовного дела; их подлинность подтвердил адвокат блогера Александр Передрук.

По версии следствия, Юрий Хованский исполнил песню о «Норд-Осте» во время стрима в 2018 году. Об этом заявил основной свидетель обвинения, видеоблогер Андрей Нарцев (Нифедов). Сам Хованский утверждал, что такого стрима не было, а единственный раз он пел песню в ноябре 2012 года. Если это так, то срок давности привлечения его к уголовной ответственности уже истек. Адвокаты Хованского считают, что следователи допросили новых свидетелей, чтобы поддержать версию об исполнении песни в 2018-м, а не в 2012 году.

Свидетели заявили, что им по разным причинам «хорошо запомнилось», что они слышали песню Хованского в 2018 году

В сентябре-октябре 2021 года, следует из материалов дела, сотрудники Следственного комитета допросили троих новых свидетелей, жителей Петербурга. Все трое заявили, что впервые услышали песню в исполнении Хованского в 2018 году, когда находились в баре или на улице.

Первый свидетель, Андрей Германович Бакулин, рассказал, что в августе 2018 года отдыхал в центре Петербурга в одном из баров — «SПб» или «Килл Фиш» — и услышал песню, которую он назвал «отвратительной». По его словам, песня звучала из телефона одного из посетителей, который сказал, что смотрит Skype-конференцию, а песню поет Юрий Хованский. Спустя два с половиной года Бакулин нашел эту песню в интернете, после чего 16 апреля 2021 года попросил Центр «Э» МВД проверить творчество Хованского.

Каждого из троих свидетелей спрашивали, почему они уверены, что впервые услышали песню в августе 2018 года. Андрей Бакулин сказал, что тем летом из-за работы не смог поехать вместе с семьей на юг. «Мне было досадно, что в том отпуске я не мог быть рядом со своей семьей, поэтому мне это хорошо запомнилось», — пояснил он.

Второй свидетель и заявитель, Светлана Андреевна Гаврилкина, рассказала, что впервые услышала песню летом 2018 года, когда отдыхала с коллегой в баре Oliver на улице Белинского. Песня звучала из телефона сидевшего неподалеку мужчины. Как и первый свидетель, спустя несколько лет она увидела песню в интернете и 8 апреля 2021 года обратилась в Центр «Э».

Отвечая на вопрос, почему Гаврилкина уверена, что впервые услышала песню в 2018 году, она сказала, что в тот год впервые за 12 лет не поехала в горную экспедицию, а из-за работы над научной статьей осталась в Петербурге. В то же время она купила дачу и занималась строительством. «Так как это немалые финансовые траты, мне это хорошо запомнилось», — пояснила Гаврилкина.

Третий свидетель, Иван Александрович Бендь, сообщил, что в августе 2018 года гулял в парке Победы и услышал песню Хованского, которую на телефоне слушали молодые люди 16-18 лет. Бендь отметил, что в тот год в его служебном автомобиле забарахлил двигатель, и его компания судилась с официальным автодилером. «До ноября 2018 года я работал без машины, поэтому мне это хорошо запомнилось», — добавил свидетель.

В протоколах допроса свидетелей нашли одинаковые фразы и целые абзацы

Из материалов дела следует, что в начале допроса каждый из троих свидетелей сказал: «Я являюсь активным пользователем интернета. Также я просматриваю видеоролики на YouTube». Все трое назвали песню Хованского «отвратительной» или «омерзительной», и описали ее одинаковыми словами:

Содержание песни было направлено на восхваление терроризма и террористических актов. Я помню, что в песне были строки про террористический акт в театре «Норд-Ост» с нецензурным восхищением данной трагедией. Также помню, что в песне были строки про убийства детей и спонсирование новых терактов.

Каждый из троих свидетелей интересовался у человека, из телефона которого звучала песня, «что он смотрит, кто этот певец и почему он позволяет себе петь такое». В каждом случае тот отвечал, что «находится на онлайн-конференции в Skype — по сути, на прямой трансляции, а молодой человек — Юрий Хованский, популярный блогер на YouTube».

Каждый из троих свидетелей сказал: «После этого мне стало интересно, кто этот Хованский и почему он себе позволяет такое. В интернете я узнал, что это блогер с большой аудиторией на YouTube, строящий свою популярность на громких и скандальных выходках».

Двое свидетелей рассказали, что в начале апреля 2021 года увидели в YouTube «два видеоролика, где были изображены фото Хованского Ю.М., а на фоне воспроизводилась та самая песня, которую я слышал из телефона незнакомого мужчины в баре летом 2018 года». По их словам, эти ролики к тому моменту посмотрели более 10 тысяч раз.

«Я был возмущен тем, что эта ужасная песня была опубликована на YouTube в открытом доступе, — дословно повторяется в протоколах допроса. — Мог предположить, что Юрий Хованский решил снова заработать популярность своими оправданиями террористических актов и оправдыванием деятельности террористов».

Показания против Хованского дали «Андрей УгРо» и выпускник университета МВД

В копиях протоколов допросов, полученных РБК, личные данные свидетелей скрыты. Адвокаты Хованского отказались сообщить персональные данные и контакты свидетелей.

Андрей Бакулин, по данным его соцсетей, работает специалистом по охране труда, а раньше находился на государственной службе. В 2017 году он сделал репост поздравления с Днем офицера со страницы Центра специального назначения ФСБ России. В то же время человек с никнеймом, как у Бакулина, оставил на форуме police-russia.ru несколько сообщений о поиске вакансий оперативника или дознавателя в петербургской таможне.

Приложение GetContact, предназначенное для определения владельцев номеров телефонов, показало, что Бакулин в телефонных книгах своих знакомых записан как «Андрей Убойный», «СЭБ Бакулин Андрей», «Андрей УгРо Питер», «Андрей Бакулин (оур убойный Фрунзенский)», «Бакулин Фрунзенский», «Андрей ФСБ» и «Следак Ииии».

РБК связался с Бакулиным, тот сказал, что не знает Хованского, и не понимает, о чем идет речь. После этого из его профиля во «ВКонтакте» пропала часть данных, совпадавших с данными из протокола допроса. В УМВД России по Фрунзенскому району Петербурга пока не комментировали, работал ли там Андрей Бакулин.

Еще один свидетель Иван Бендь написал в соцсетях, что в 2006 году окончил Санкт-Петербургский университет МВД. В 2005-2008 годах он работал оперуполномоченным криминальной милиции, указывал Бендь в своем резюме. В переписке с РБК он отказался раскрыть больше, чем сказано в его показаниях.

Третий свидетель Светлана Гаврилкина не ответила на вопросы, направленные на ее личную почту и почту на домене СПбГУ (эти контакты приводились в ее научных статьях о ландшафтах Внутренней Азии). Тезка Гаврилкиной из Петербурга, окончившая Горный университет, прочитала сообщение корреспондента РБК в VK, но ничего не ответила.

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Пересказал Александр Бакланов