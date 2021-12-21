Юрий Хованский обратился в ЕСПЧ с жалобой на свой арест

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Видеоблогер , который с июня находится в СИЗО по делу об оправдании терроризма, обратился в Европейский суд по правам человека с жалобой на свое задержание и арест. Об этом сообщил глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

«Он жалуется на незаконность избрания содержания под стражей, его длительность, на неоформленное задержание в Следственном комитете в ночь с 8 на 9 июня 2021 года (после обыска и до протокола о задержании), а также на нарушение требования безотлагательного рассмотрения правомерности стражи», — рассказал Чиков.

Юрия Хованского арестовали в июне по уголовному делу, которое возбудили из-за песни о захвате заложников во время мюзикла . По версии следствия, блогер исполнил ее во время стрима в 2018 году. Сам Хованский говорил, что такого стрима не было, а он пел песню всего раз — в ноябре 2012 года, то есть до появления в Уголовном кодексе части 2 статьи 205.2 (публичное оправдание терроризма).

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