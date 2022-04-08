Суд разрешил Хованскому пользоваться интернетом и выходить из дома по ночам

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Куйбышевский районный суд Петербурга смягчил меры пресечения блогеру Юрию Хованскому, которого обвинили в оправдании терроризма. Об этом « » рассказал адвокат Александр Передрук.

Заседание, где было принято решение, прошло 6 апреля. Суд продлил Хованскому запрет определенных действий, но разрешил пользоваться интернетом и выходить из дома с 18:00 до 10:00.

Сам блогер сообщил о послаблениях в соцсетях. «Никогда в жизни я еще не чувствовал себя таким свободным», — отметил Хованский во «ВКонтакте».

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Юрий Хованский находился в СИЗО с июня по декабрь 2021 года. За несколько дней до ходатайства следствия об изменении меры пресечения, блогер пожаловался на своей арест в ЕСПЧ.

Хованский заявлял, что следствие ему угрожает. По его словам, следователь требовал от него пойти на сделку, в противном случае обещая устроить «проблемы» ему и его девушке.

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