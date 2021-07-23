«Это моя ужасная ошибка». Блогер Юрий Хованский извинился за песню про «Норд-Ост», из-за которого его обвинили в оправдании терроризма

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Блогер Юрий Хованский извинился за песню про , из-за которой против него возбудили дело об оправдании терроризма. Письмо с извинениями Хованского, который сейчас находится в СИЗО, выложил во «ВКонтакте» блогер Мэддисон (настоящее имя — Илья Давыдов).

В данный момент я нахожусь в следственном изоляторе и не могу принести извинения на своем канале лично. Но я хочу через друзей разместить в публичном пространстве свои извинения. Я понимаю, что моя песня отвратительна и не имеет оправдания. Эта песня — моя ужасная ошибка, больше всего я бы хотел, чтобы этой песни никогда не было.

Ранее Хованский говорил, что ему стыдно за эту песню и что он никогда не исполнял ее перед жертвами «Норд-Оста».

Хованский исполнил песню про «Норд-Ост» во время стрима другого видеоблогера Андрея Нифедова. В ней есть слова «„Норд-Ост“ — это было ******* [прекрасно]. Сколько же русских детей убили. <…> Все во имя Чечни!».

Хованского задержали 8 июня. Он был отправлен под арест. Сейчас блогер находится в СИЗО «Кресты» в Петербурге.

У Хованского более четырех миллионов подписчиков на ютьюбе. Он автор таких ютьюб-шоу как «Шаверма Патруль», «Бич Закупка» и Russian Stand-Up.

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