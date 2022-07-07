Юрию Хованскому смягчили обвинение по делу об оправдании терроризма. Даже если блогера признают виновным, наказан он не будет

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Дело об оправдании терроризма против видеоблогера Юрия Хованского поступило 2-й Западный окружной военный суд в Москве. На это обратил внимание глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Согласно карточке дела на сайте суда, Хованского обвиняют по части первой статьи 205.2 УК РФ (Оправдание терроризма), которая предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Ранее Хованского обвиняли по второй части той же статьи (Оправдание терроризма с использованием интернета), по которой блогеру угрожало до семи лет лишения свободы.

Адвокат Хованского Александр Передрук пояснил ТАСС, что это означает смену тяжести вменяемого преступления с тяжкого на средней тяжести. «Это же по сути означает, что срок давности преступления к настоящему времени истек», — добавил Передрук.

Как отметил Чиков, в связи с этим Хованского не смогут подвергнуть уголовному наказанию даже в случае признания виновным.

Юрий Хованский был задержан в июне 2021 года. Его обвинили в оправдании терроризма из-за того, что он спел песню про . В песне были такие слова: «„Норд-Ост“ — это было ******* [прекрасно]. Сколько же русских детей убили».

Хованский извинился за исполнение песни. При этом он настаивал, что исполнял ее в 2012 году, а вторая часть статьи 205.2, по которой его изначально обвинили, в нынешнем виде появилась в Уголовном кодексе только в 2016 году. По словам блогера, чтобы дело не развалилось, следствие нашло подставных свидетелей, которые заявили, что он пел песню и в 2018 году.

Блогер находился в СИЗО полгода, после чего ему заменили меру пресечения на запрет определенных действий (позднее ему также разрешили пользоваться интернетом). За несколько дней до ходатайства следствия об изменении меры пресечения Хованский пожаловался на своей арест в ЕСПЧ.