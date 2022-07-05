Магазины re:Store начали продавать айфоны и макбуки, ввезенные по параллельному импорту

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Сеть магазинов re:Store в июне в рамках параллельного импорта начала ввозить в Россию технику Apple. Об этом РИА Новости сообщили в группе компаний Inventive Retail Group, которая управляет сетью re:Store.

«На сегодняшний день в магазинах представлена техника как ввезенная до марта 2022 года, так и техника, которая была привезена на территорию РФ в июне 2022 года. Это касается в первую очередь iPhone и MacBook», — заявили в Inventive Retail Group.

Официальный представитель re:Store Людмила Семушина сказала «Коммерсанту», что цены на одни и те же модели макбуков, поставленные напрямую от производителя и в рамках параллельного импорта, не отличаются.

Продавать макбуки, ввезенные в рамках параллельного импорта, также начал Wildberries, сообщили РИА Новости в пресс-службе маркетплейса.

1 марта компания Apple остановила онлайн-продажи в России. На следующий день сеть re:Store, имевшая статус официального партнера Apple в России, временно закрыла свои магазины.

В конце марта российское правительство узаконило параллельный импорт отдельных товаров — то есть, их ввоз без разрешения правообладателя. В июне соответствующий закон приняла Госдума.

В мае стало известно, что крупные российские маркетплейсы разрешили продавать на своих площадках товары из списка для параллельного импорта. В июне Ozon и «Связной» сообщили о старте продаж таких товаров.

Параллельный импорт

«Яндекс.Маркет», Ozon и Wildberries разрешили продавать товары из списка параллельного импорта — то есть ввезенные в страну без разрешения правообладателя

Параллельный импорт

«Яндекс.Маркет», Ozon и Wildberries разрешили продавать товары из списка параллельного импорта — то есть ввезенные в страну без разрешения правообладателя