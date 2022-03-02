В России не открылись магазины re:Store. Реселлер заявил, что это временно

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Утром 2 марта в Москве не открылись магазины техники Apple , сообщило агентство РИА Новости.

TJournal написал, что магазины re:Store не открылись также в Красноярске и Екатеринбурге. Оператор горячей линии сети заявил редактору издания, что они закрыты по всей России.

Причину закрытия он не назвал. Судя по фото из соцсетей, на закрытые магазины повесили объявления о закрытии «техническим причинам».

Официальный представитель re:Store заявила «Подъему», что решение о закрытии временное и «вызвано необходимостью оценить текущую ситуацию на рынке». «В ближайшее время магазины продолжат свою работу в штатном режиме», — заверила она.

Ранее 2 марта источники «Интерфакса» сообщили, что российские ретейлеры остановили продажи техники Apple, а дистрибьюторы приостановили ее поставки. При этом Apple пока не прислала российским партнерам никаких официальных писем о прекращении продаж.

Накануне Apple остановила продажи на своем официальном сайте в России, а также сообщила об ограничении работы Apple Pay «и других сервисов» в стране (без уточнения подробностей).

Apple и другие западные компании стали ограничивать или прекращать работу с Россией на фоне российского вторжения в Украину и введенных из-за этого экономических санкций.

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