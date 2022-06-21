Американские СМИ сообщили о гибели второго гражданина США на войне в Украине

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

На войне в Украине погиб по крайней мере второй гражданин США, сообщают американские СМИ.

Согласно некрологу, опубликованному в издании Recorder, 52-летний Стивен Забельски умер 15 мая в ходе боя в селе Дорожнянка в Запорожье.

По сведениям Rolling Stone, ветеран армии США, сражавшийся на стороне украинских военных, подорвался на мине.

The Washington Post получил подтверждение от Госдепартамента США о гибели Забельски. Дипломаты заявили, что находятся на связи с семьей погибшего и предоставили его родным всю необходимую консульскую помощь. От дальнейших комментариев в Госдепе отказались.

«Медуза» заблокирована в России. Мы были к этому готовы — и продолжаем работать. Несмотря ни на что Нам нужна ваша помощь как никогда. Прямо сейчас. Дальше всем нам будет еще труднее. Мы независимое издание и работаем только в интересах читателей.

Впервые о гибели американского гражданина на войне в Украине стало известно в конце апреля — им оказался 22-летний бывший морской пехотинец, сотрудник частной военной компании Уилл Джозеф Кэнсел.

Также власти США сообщали о трех пропавших без вести американцах, воевавших на стороне Украины. Среди них — Александр Дрюке и Энди Хьюн, которые, как писал The Daily Telegraph, были захвачены в плен во время боя под Харьковом 15 июня. В Кремле заявили, что попавшие в плен американцы должны быть наказаны за преступления, совершенные против российских солдат.

По данным Минобороны РФ, с начала войны в Украину для участия в боевых действиях приехали 6956 иностранцев, из них 1779 человек уже покинули страну, 1956 погибли.

Главные новости дня

Война Сто восемнадцатый день

Главные новости дня

Война Сто восемнадцатый день