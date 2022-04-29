В Украине погиб 22-летний американец, работавший на частную военную компанию

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22-летний гражданин США, сотрудник частной военной компании Уилл Джозеф Кэнсел погиб во время боевых действий в Украине, сражаясь на стороне украинской армии, сообщили CNN представители его семьи.

Он погиб 25 апреля. В каком регионе Украины это произошло, не сообщается. По словам матери погибшего американца Ребекки Кабреры, люди, сообщившие ей о смерти сына, сказали, что не смогли найти его тело.

Уилл Джозеф Кэнсел — бывший морской пехотинец США. Он работал в исправительном учреждении в Теннесси, а незадолго до войны в Украине устроился в частную военную компанию. 12 марта он приехал в Польшу, а между 12 и 13 марта пересек границу с Украиной и присоединился к украинским войскам. Мать американца говорит, что ее сын воевал в подразделении, в которое входили выходцы из разных стран.

В Госдепартаменте США сообщили, что «знают об этих сообщениях и внимательно следят за ситуацией». Госдеп отметил, что гражданам США не следует посещать Украину, и призвал американцев немедленно покинуть эту страну.

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В начале войны власти Украины сформировали международный легион территориальной обороны, к которому могут присоединиться добровольцы из других стран. 7 марта в Минобороны сообщили, что легион насчитывает 20 тысяч человек.

28 апреля МИД Великобритании сообщил, что в Украине убит один гражданин Великобритании, а еще один пропал без вести. BBC News сообщал, что погиб 34-летний ветеран британских вооруженных сил Скотт Сибли. Он стал первым гражданином Великобритании, который погиб во время войны в Украине.

Ранее в апреле российские СМИ сообщили, что двое граждан Великобритании Эйден Эслин и Шон Пиннер попали в плен к военнослужащим России и самопровозглашенной ДНР. Их предлагали обменять на украинского политика Виктора Медведчука, арестованного в Украине.

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