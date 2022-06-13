Наталья Поклонская ушла с поста замглавы Россотрудничества после четырех месяцев работы. Она называла войну «катастрофой» и «безумием»

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Президент России Владимир Путин своим указом освободил от должности заместителя главы . Документ вступил в силу.

Поклонская сообщила в телеграм-канале, что ушла из Россотрудничества «в связи с переходом на другую работу». «Я благодарна нашему президенту за поддержку и доверие!» — написала Поклонская. Она не уточнила, где будет дальше работать.

В начале февраля Путин освободил Наталью Поклонскую от обязанностей посла России в Кабо-Верде и назначил замглавы Россотрудничества. Поклонская отказалась от должности посла из-за «личных обстоятельств».

После начала войны в Украине Поклонская назвала российское вторжение «катастрофой», призвала русских и украинцев «остановиться в этом безумии и разжигании ненависти друг к другу» и заявила, что буква Z, ставшая главным символом российского вторжения, — это «трагедия и горе как для России, так и для Украины».

После заявления Поклонской о букве Z в Россотрудничестве заявили, что «будут сделаны положенные по всем нашим уложениям и нормативной базе выводы».

Наталья Поклонская — уроженка Ворошиловградской (Луганской) области Украины. Ее родное село после 2014 года находилось под контролем самопровозглашенной ЛНР. Поклонская с детства жила в Крыму. Работала в прокуратуре, после присоединения Крыма к России стала прокурором Крыма. В Украине Поклонскую обвинили в государственной измене.

После пяти лет работы в Госдуме Поклонская в 2021 году не стала баллотироваться в новый созыв парламента. По информации РБК, в «Единой России» и в Кремле не хотели видеть Поклонскую в парламенте «из-за ее не вполне системного поведения и экстравагантных заявлений».

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