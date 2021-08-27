Наталью Поклонскую назначат послом России в Кабо-Верде

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Бывший прокурор Крыма и депутат Госдумы Наталья Поклонская станет послом России в африканской республике Кабо-Верде, расположенной на островах Зеленого Мыса в Атлантическом океане. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники в парламенте.

По словам собеседников издания, комитет Госдумы по международным делам «в самое ближайшее время» рассмотрит вопрос об одобрении кандидатуры Поклонской на должность посла. Это же подтвердил «Интерфаксу» заместитель главы комитета Дмитрий Новиков. Окончательно кандидатуры послов утверждает президент РФ по согласованию с обеими палатами парламента.

В мае Поклонская заявляла, что не будет принимать участия в новых выборах в Госдуму и займется другой деятельностью. Источники РБК утверждают, что работа на дипломатическом поприще была пожеланием самой Поклонской.

Наталья Поклонская получила известность в 2014 году, когда стала прокурором Крыма. Она занимала эту должность два года, после чего избралась в Госдуму от партии «Единая Россия».

В 2017 году Поклонская организовала кампанию против фильма «Матильда» про российского императора Николая II. В 2018 году она стала единственным депутатом от «Единой России», проголосовавшим против повышения пенсионного возраста.

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