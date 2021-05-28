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Наталья Поклонская не примет участия в новых выборах в Госдуму

Источник: Наталья Поклонская

Депутат Госдумы Наталья Поклонская объявила о снятии своей кандидатуры с праймериз «Единой России». Видеообращение Поклонской размещено в ее соцсетях

Депутат добавила, что переходит на новую работу. Какую именно, она пообещала сообщить позже.

Я не исчезаю и не пропадаю. Скоро увидимся на моих приемах в Крыму. <…> Скажу еще, что я снова смогу надеть китель. Только пусть останется интригой, какой именно.

Праймериз партии «Единая Россия», на которых выберут кандидатов для выборов в Госдуму, начались 24 мая и продлятся до 30 мая.

Наталья Поклонская получила известность в 2014 году, когда стала прокурором Крыма. Она занимала эту должность два года, после чего избралась в Госдуму от партии «Единая Россия».

В 2017 году Поклонская организовала кампанию против фильма «Матильда» про российского императора Николая II. В 2018 году она стала единственным депутатом от «Единой России», проголосовавшим против повышения пенсионного возраста.

Чем известна Наталья Поклонская

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