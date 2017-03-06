Наталья Поклонская сообщила, что бюст Николая II мироточит. Вы не поверите, что произошло потом

Депутат Госдумы Наталья Поклонская сообщила, что в Крыму мироточит бюст Николая II. Это не первое известие о мироточении изображений императора, причисленного к лику святых, — но именно оно вызвало большой резонанс. Возможно, это связано с тем, что Поклонская постоянно говорит о Николае II, а в 2016 году даже принесла его икону на акцию «Бессмертный полк».

О мироточении бюста Николая II депутат Госдумы Наталья Поклонская сообщила в эфире телеканала «Царьград» вечером 3 марта. По словам Поклонской, ей сообщили о мироточении сотрудники прокуратуры Крыма. До работы в парламенте Поклонская возглавляла местное отделение прокуратуры. Бюст Николая II, о котором идет речь, был установлен у часовни рядом с прокуратурой в Симферополе. Часовня была построена частично на деньги сотрудников прокуратуры, а открывала ее в октябре 2016 года сама Поклонская. «Данная часовня будет, несомненно, духовным сердцем прокуратуры Республики Крым», — говорил на открытии митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь.

У Натальи Поклонской особое отношение к Николаю II. В 2015 году она заказала для Ливадийского дворца в Крыму серию портретов императорской семьи; в 2016-м — пришла на акцию «Бессмертный полк» (шествие, во время которого участники несут фотографии своих родственников, участвовавших во Второй мировой) с иконой Николая II. В конце 2016-го депутат потребовала, чтобы Генпрокуратура проверила сценарий фильма «Матильда» Алексея Учителя (в фильме, который еще не вышел на экраны, рассказывается об отношениях Николая II с балериной Матильдой Кшесинской). А в 2017-м, когда прокуратура не обнаружила нарушений, призвала устроить повторную проверку. По мнению Поклонской, картина нарушает право убитого императора на неприкосновенность частной жизни.

4 марта к зданию часовни в Крыму пришли первые журналисты. Как сообщал тот же телеканал «Царьград» со ссылкой на старосту часовни Алексея, замироточил не только бюст Николая II, но и многочисленные иконы. «Потом, когда утром пришел, дождиком немного размыло, — весь бюст государя императора заблестел. Благоухало очень сильно. Благоухало и до дождя. Даже не то чтобы благоухало. Даже птички сидели на березке и пели песенки», — сказал Алексей.

Впрочем, 6 марта в беседе с корреспондентом «Московского комсомольца» староста был уже не так уверен. «Похоже, что мироточит. Я не могу об этом уверенно говорить, потому что, как сказал один батюшка, чудо есть чудо, но его надо доказать», — отметил Алексей. При этом он добавил, что иконы действительно мироточат, а часовню — с тех пор, как о «чуде» рассказала Поклонская, — посетила уже тысяча человек.

Мироточение бюста стало главной темой российских социальных сетей на все выходные. Кто-то поверил Поклонской, кто-то нет — но основной реакцией на слова депутата были шутки. Диапазон тех, кто шутил над Поклонской, оказался очень широк: от телеведущего Владимира Соловьева до блогеров Максима Каца и Ильи Варламова. В целом реакция пользователей сводится к обсуждению того, что еще может замироточить в современной России.

Николай II и вся царская семья — одни из самых «молодых» святых в России. Царская семья была убита в июле 1918 года, а причислена к лику святых в 2000-м. Это решение готовили много лет: синодальная комиссия по канонизации начала изучать материалы о жизни и гибели Романовых еще в начале 1990-х. При этом идея канонизации царской семьи вызывала споры, которые ведутся до сих пор. В частности, многие указывали, что Николай II и его семья погибли не из-за своей веры, а по политическим причинам.

Вызывало вопросы и то, насколько политика Николая соответствовала христианским убеждениям: в пример приводили события 9 января 1905 года, когда власти жестоко разогнали шествие петербургских рабочих. Еще один аргумент связан с тем, что император — божий помазанник — добровольно отрекся от престола. Вспоминали и отношения царской семьи с Григорием Распутиным.

Синодальная комиссия заключила, что все эти обстоятельства не умаляют подвига царя и его семьи, который они понесли после ареста. Царская семья была прославлена в чине страстотерпцев: страстотерпцами признают не тех, кто погиб за веру, а тех, кто в своих страданиях уподобился Христу — то есть перенес их без злобы. В докладе синодальной комиссии особо отмечалось, что многие верующие свидетельствовали о чудесах, вызванных молитвами к членам царской семьи: «Речь идет в них об исцелениях, соединении разобщенных семей, защите церковного достояния от раскольников. Особенно обильны свидетельства о мироточении икон с изображениями императора Николая II и царственных мучеников, о благоухании и чудесном проступании на иконных ликах царственных мучеников пятен кровавого цвета».