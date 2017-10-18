Генпрокуратура рассказала, сколько жалоб на «Матильду» написала Поклонская. 43 штуки!

Депутат Госдумы Наталья Поклонская пытается добиться, чтобы в прокат не вышел фильм «Матильда», где рассказывается о любви Николая II и балерины Матильды Кшесинской. По мнению Поклонской, фильм оскорбляет русского царя. Как выяснилось, с декабря 2016 года бывший прокурор Крыма Поклонская направила в Генпрокуратуру уже 43 жалобы.



