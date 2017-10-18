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Генпрокуратура рассказала, сколько жалоб на «Матильду» написала Поклонская. 43 штуки!

Meduza
13:30, 18 октября 2017

Депутат Госдумы Наталья Поклонская пытается добиться, чтобы в прокат не вышел фильм «Матильда», где рассказывается о любви Николая II и балерины Матильды Кшесинской. По мнению Поклонской, фильм оскорбляет русского царя. Как выяснилось, с декабря 2016 года бывший прокурор Крыма Поклонская направила в Генпрокуратуру уже 43 жалобы.


Фото в анонсе: Сергей Савостьянов / ТАСС / Scanpix / LETA

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