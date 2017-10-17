Наталья Поклонская попросила Юрия Чайку признать «Матильду» экстремистским материалом

Депутат Госдумы Наталья Поклонская записала видеообращение к генпрокурору РФ Юрию Чайке с просьбой отозвать прокатное удостоверение у фильма «Матильда» и признать фильм «провокационным, экстремистским материалом».

По мнению Поклонской, фильм уже спровоцировал «поджоги кинотеатров, машин, покушения на взрывы, призывы к сожжению людей, введение черных списков, угрозы, молитвенные стояния верующих всей России против фильма, митинги, карикатуры, постановки стриптиз-шоу, высмеивающие православных святых и верующих людей».

Депутат заявила, что «не надо путать свободу самовыражения с посягательством на историческую правду и нравственные основы» и что «Матильда» выставляет Николая II «безвольным человеком, теряющим сознание от вожделения к женщине, к балерине, к танцовщице».

По словам Поклонской, у Чайки просят защиты «православные и мусульмане России», которые «выступают против осквернения святынь». «Потому что закон наделяет прокуроров полномочиями, а не людей», — сказала она.

Поклонская также упомянула бывшего прокурора из Симферополя Александра Шкитова, который предупредил местные кинотеатры о недопустимости показа трейлеров «Матильды» и впоследствии был уволен и лишен гражданства РФ. Депутат заявила, что Шкитов был уволен за то, что «стал защищать веру православную», и призвала Чайку «восстановить справедливость».