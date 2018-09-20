Госдума 20 сентября утвердила решение об объединении комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах депутатов с комиссией по депутатской этике. Объединенную комиссию возглавит представитель «Единой России» Отари Аршба, который раньше возглавлял комиссию по этике. Бывшая глава комиссии по контролю за доходами Наталья Поклонская поста в новой комиссии не получила. Уже два месяца она конфликтует с собственной партией — она единственная из единороссов, кто проголосовал против пенсионной реформы.

19 июля

↓

В Госдуме проходит первое чтение законопроекта о повышении пенсионного возраста. За документ, который не поддерживает почти 90% населения России, отказываются голосовать ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия», и — Поклонская. Она голосует против вопреки решению фракции о консолидированном голосовании. Руководство единоросов обещает обсудить действия Поклонской.

26 июля

↓

Депутаты от «Единой России» не приходят на заседание комиссии по контролю за доходами: в итоге на нем, помимо Поклонской, присутствуют только двое депутатов из 17 — от КПРФ и «Справедливой России». Глава фракции «Единой России» в Думе Сергей Неверов предлагает Поклонской подумать о сдаче мандата. Она отвечает отказом.

29 августа

↓

Владимир Путин выступает с видеообращением к нации, в котором объясняет необходимость принятия пенсионной реформы и предлагает смягчить некоторые ее положения. Поклонская в фейсбуке выражает поддержку позиции президента. Через два дня она пишет еще один пост в фейсбуке, где косвенно выражает согласие с необходимостью проведения реформы. «Выступление президента, которого еще совсем недавно все поддержали на выборах, четко раскрыло перспективы», — пишет Поклонская.

11 сентября

↓

«Интерфакс» со ссылкой на источник в руководстве фракции «Единой России» пишет, что в отношении Поклонской будут сделаны оргвыводы: ее снимут с поста зампреда комитета по безопасности и противодействию коррупции. Через несколько часов после этого Поклонская объявляет о проверке пяти депутатов из фракций «Единая Россия» и «Справедливая Россия» в связи с возможным нарушением закона о противодействии коррупции.

13 сентября

↓

«Единая Россия» предлагает объединить комиссию по контролю за доходами депутатов с комиссией по этике. Подчеркивается, что этот вопрос обсуждался с начала 2018 года, так как «искусственно созданные» комиссии дублируют друг друга. Поклонская говорит, что не видит в этом ничего неожиданного: если бы ее наказали открыто, «получилась бы излишняя героизация» и «было бы совсем накладно». Она обещает проследить судьбу всех дел, начатых ей во главе комиссии по контролю за доходами.

17 сентября

↓

Президиум фракции «Единой России» поддерживает кандидатуру на пост главы объединенной комиссии по этике и контролю за доходами депутатов.

20 сентября

↓

Дума официально утверждает решение о слиянии двух комиссий. Поклонская во вновь образованную структуру не попадает. Пост заместителя главы комиссии по безопасности и противодействию коррупции она пока сохраняет, помимо этого она остается рядовым членом комиссии по контролю за бюджетными расходами на национальную безопасность.