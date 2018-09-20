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Наталья Поклонская — единственный единоросс, проголосовавший против пенсионной реформы. Теперь ее лишили поста председателя думской комиссии Цепочка событий

Meduza
10:46, 20 сентября 2018

Антон Новодережкин / ТАСС / Scanpix LETA

Госдума 20 сентября утвердила решение об объединении комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах депутатов с комиссией по депутатской этике. Объединенную комиссию возглавит представитель «Единой России» Отари Аршба, который раньше возглавлял комиссию по этике. Бывшая глава комиссии по контролю за доходами Наталья Поклонская поста в новой комиссии не получила. Уже два месяца она конфликтует с собственной партией — она единственная из единороссов, кто проголосовал против пенсионной реформы.

19 июля

В Госдуме проходит первое чтение законопроекта о повышении пенсионного возраста. За документ, который не поддерживает почти 90% населения России, отказываются голосовать ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия», и — Поклонская. Она голосует против вопреки решению фракции о консолидированном голосовании. Руководство единоросов обещает обсудить действия Поклонской.

26 июля

Депутаты от «Единой России» не приходят на заседание комиссии по контролю за доходами: в итоге на нем, помимо Поклонской, присутствуют только двое депутатов из 17 — от КПРФ и «Справедливой России». Глава фракции «Единой России» в Думе Сергей Неверов предлагает Поклонской подумать о сдаче мандата. Она отвечает отказом.

29 августа

Владимир Путин выступает с видеообращением к нации, в котором объясняет необходимость принятия пенсионной реформы и предлагает смягчить некоторые ее положения. Поклонская в фейсбуке выражает поддержку позиции президента. Через два дня она пишет еще один пост в фейсбуке, где косвенно выражает согласие с необходимостью проведения реформы. «Выступление президента, которого еще совсем недавно все поддержали на выборах, четко раскрыло перспективы», — пишет Поклонская. 

11 сентября

«Интерфакс» со ссылкой на источник в руководстве фракции «Единой России» пишет, что в отношении Поклонской будут сделаны оргвыводы: ее снимут с поста зампреда комитета по безопасности и противодействию коррупции. Через несколько часов после этого Поклонская объявляет о проверке пяти депутатов из фракций «Единая Россия» и «Справедливая Россия» в связи с возможным нарушением закона о противодействии коррупции.

13 сентября

«Единая Россия» предлагает объединить комиссию по контролю за доходами депутатов с комиссией по этике. Подчеркивается, что этот вопрос обсуждался с начала 2018 года, так как «искусственно созданные» комиссии дублируют друг друга. Поклонская говорит, что не видит в этом ничего неожиданного: если бы ее наказали открыто, «получилась бы излишняя героизация» и «было бы совсем накладно». Она обещает проследить судьбу всех дел, начатых ей во главе комиссии по контролю за доходами.

17 сентября

Президиум фракции «Единой России» поддерживает кандидатуру Отари Аршбы на пост главы объединенной комиссии по этике и контролю за доходами депутатов.

20 сентября

Дума официально утверждает решение о слиянии двух комиссий. Поклонская во вновь образованную структуру не попадает. Пост заместителя главы комиссии по безопасности и противодействию коррупции она пока сохраняет, помимо этого она остается рядовым членом комиссии по контролю за бюджетными расходами на национальную безопасность.

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