«Получилась бы излишняя героизация, а так — все буднично». Поклонская — об упразднении ее комиссии в Госдуме
Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что не увидела «ничего неожиданного» в упразднении возглавляемой ею думской комиссии по депутатским доходам.
По ее мнению, открыто наказать ее (очевидно, за голосование против пенсионной реформы) «было бы совсем накладно», «неудобно перед людьми», «да и излишняя героизация в данном случае получилась бы».
«А так все буднично, оптимизируем работу путем реорганизации. Даже вроде как и повода нет о чем-то говорить», — написала Поклонская «ВКонтакте».
«Со своей стороны постараюсь отследить судьбу всех кейсов, которые были собраны мной и рассмотрены на теперь уже точно последнем заседании комиссии по конфликту интересов», — написала Поклонская.