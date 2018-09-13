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«Получилась бы излишняя героизация, а так — все буднично». Поклонская — об упразднении ее комиссии в Госдуме

Наталья Поклонская
19:19, 13 сентября 2018
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Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что не увидела «ничего неожиданного» в упразднении возглавляемой ею думской комиссии по депутатским доходам.

По ее мнению, открыто наказать ее (очевидно, за голосование против пенсионной реформы) «было бы совсем накладно», «неудобно перед людьми», «да и излишняя героизация в данном случае получилась бы».

«А так все буднично, оптимизируем работу путем реорганизации. Даже вроде как и повода нет о чем-то говорить», — написала Поклонская «ВКонтакте».

«Со своей стороны постараюсь отследить судьбу всех кейсов, которые были собраны мной и рассмотрены на теперь уже точно последнем заседании комиссии по конфликту интересов», — написала Поклонская.

Наталья Поклонская
13 сентября в Госдуме предложили объединить комиссии по депутатским доходам и по этике.
Наталья Поклонская единственная из «Единой России» проголосовала против законопроекта о повышении пенсионного возраста в первом чтении. После этого в партии, где запретили ругать реформу, стали говорить об ответственности за это голосование, в том числе о сдаче мандата и о смещении с руководящих постов в думских органах.

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