Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что не увидела «ничего неожиданного» в упразднении возглавляемой ею думской .

По ее мнению, открыто наказать ее (очевидно, за голосование против пенсионной реформы) «было бы совсем накладно», «неудобно перед людьми», «да и излишняя героизация в данном случае получилась бы».

«А так все буднично, оптимизируем работу путем реорганизации. Даже вроде как и повода нет о чем-то говорить», — написала Поклонская «ВКонтакте».