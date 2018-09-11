Поклонская объявила о проверке пяти депутатов на коррупцию. До этого в «Единой России» рассказали о планах лишить ее постов в Госдуме
Депутат Госдумы Наталья Поклонская, возглавляющая в парламенте комиссию по доходам, объявила о проверке пяти депутатов из фракций «Единая Россия» и «Справедливая Россия» в связи с возможным нарушением закона о противодействии коррупции.
По ее словам, эти депутаты, фамилии которых она не назвала, могут быть учредителями и руководителями «субъектов хозяйствования» — в том числе расположенных за границей.
Наталья Поклонская сообщила о проверках через несколько часов после публикации «Интерфакса» о планах «Единой России» сместить ее с должности замглавы комитета по безопасности и противодействию коррупции из-за ее голосования против повышения пенсионного возраста. 11 сентября она также сообщила, что намерена внести собственные поправки в законопроект о пенсионной реформе.
По словам источника «Интерфакса» в руководстве фракции «Единая Россия», в партии рассматривают вопрос и об отстранении Поклонской от должности главы комиссии по доходам, однако «окончательного решения еще нет».