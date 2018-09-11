Поклонская объявила о проверке пяти депутатов на коррупцию. До этого в «Единой России» рассказали о планах лишить ее постов в Госдуме

Депутат Госдумы Наталья Поклонская, возглавляющая в парламенте , объявила о проверке пяти депутатов из фракций «Единая Россия» и «Справедливая Россия» в связи с возможным нарушением закона о противодействии коррупции.

По ее словам, эти депутаты, фамилии которых она не назвала, могут быть учредителями и руководителями «субъектов хозяйствования» — в том числе расположенных за границей.