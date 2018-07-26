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Единороссы сорвали заседание комиссии под руководством Поклонской из-за ее голосования по пенсионной реформе

Интерфакс
13:28, 26 июля 2018
Требует подтверждения

Депутаты от «Единой России» 26 июля не пришли на заседание думской комиссии под руководством Натальи Поклонской из-за ее голосования против законопроекта о повышении пенсионного возраста. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники в Госдуме.

Из 17 членов комиссии на заседание пришли, кроме Поклонской, только двое депутатов — от КПРФ и от «Справедливой России».

«Ведомости» со ссылкой на источник в «Единой России» также пишут, что «единороссы сознательно бойкотировали заседание комиссии». Член ЕР Анатолий Выборный заявил изданию, что ему поздно сообщили о заседании.

В состав комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе депутатов входят лишь девять членов фракции «Единая Россия» (считая Поклонскую), остальные представляют фракции КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия». Почему заседание пропустили и депутаты от фракций, выступивших против пенсионной реформы, «Интерфакс» не поясняет.

Поклонская заявила «Интерфаксу», что доложит о срыве заседания спикеру Вячеславу Володину. На вопрос агентства, связывает ли она ситуацию со своим голосованием, она ответила, что «это смешно». «Может быть, в детском садике такие бойкоты и могли устраивать коллеги по соседним кроватям и горшкам. Но здесь серьезная организация — парламент страны», — сказала она.

Источники «Интерфакса» в Госдуме утверждают, что это было «спланированное решение». Так коллеги Поклонской отреагировали на то, что она нарушила фракционную дисциплину. 

Интерфакс
Наталья Поклонская единственная из фракции «Единая Россия» проголосовала против правительственного законопроекта о повышении пенсионного возраста. В партии, решившей поддержать реформу, пообещали обсудить ее голосование и предложили подумать о сдаче мандата. Поклонская отказалась.

Как голосовали за повышение пенсионного возраста

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