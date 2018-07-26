Сергей Железняк подал в отставку с поста в «Единой России». Он не явился на голосование по пенсионной реформе

Депутат Госдумы Сергей Железняк написал заявление об отставке по собственному желанию с поста заместителя секретаря генерального совета «Единой России». Об этом РБК сообщили два источника в партии.

По их данным, заявление Железняка будет удовлетворено на одном из ближайших заседаний президиума генсовета. При этом об исключении чиновника из партии власти речь не идет, заявил один из собеседников агентства.

Сергей Железняк стал одним из восьми парламентариев «Единой России», не явившимся на пленарное заседание Госдумы 19 июля, на котором в первом чтении рассматривался законопроект о повышении пенсионного возраста в России. Официально депутат находился на больничном, однако источники «Дождя» сообщали, что Железняк не хотел поддерживать законопроект. Неявка на заседание могла грозить ему отставкой с партийного поста, утверждали источники.