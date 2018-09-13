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В Госдуме предложили упразднить комиссию, которую возглавляет Наталья Поклонская

Интерфакс
12:34, 13 сентября 2018
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В Госдуме предложили объединить комиссии по этике и по контролю за доходами депутатов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на председателя комитета Госдумы по регламенту Ольгу Савастьянову.

При объединении комиссий их нынешние руководители Наталья Поклонская (комиссия по контролю за доходами депутатов) и Отари Аршба (комиссия по этике) потеряют свои посты, отмечает «Интерфакс».

Кто будет возглавлять новую комиссию, пока неизвестно. Кандидатуры на этот пост будут вынесены на обсуждение Госдумы 20 сентября.

Вопрос о реорганизации комиссий по этике и контролю за доходами депутатов обсуждался с начала 2018 года, поскольку «они были созданы искусственно, и документы, которые поступают в Госдуму, рассматривают обе комиссии», пишет «Дождь» со ссылкой на Савастьянову.

В Госдуме Наталья Поклонская возглавляет комиссию по контролю за доходами депутатов, а также является заместителем председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции.
Ранее «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщил о планах «Единой России» сместить Поклонскую с должности замглавы комитета по безопасности и противодействию коррупции — из-за того, что она голосовала против повышения пенсионного возраста.
Через несколько часов после выхода статьи «Интерфакса» Поклонская объявила о проверке пяти депутатов из фракций «Единая Россия» и «Справедливая Россия» в связи с возможным нарушением закона о противодействии коррупции.

«Единая Россия» против Поклонской

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