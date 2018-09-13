В Госдуме предложили упразднить комиссию, которую возглавляет Наталья Поклонская

В Госдуме предложили объединить комиссии по этике и по контролю за доходами депутатов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на председателя комитета Госдумы по регламенту Ольгу Савастьянову.

При объединении комиссий их нынешние руководители Наталья Поклонская (комиссия по контролю за доходами депутатов) и Отари Аршба (комиссия по этике) потеряют свои посты, отмечает «Интерфакс».

Кто будет возглавлять новую комиссию, пока неизвестно. Кандидатуры на этот пост будут вынесены на обсуждение Госдумы 20 сентября.

Вопрос о реорганизации комиссий по этике и контролю за доходами депутатов обсуждался с начала 2018 года, поскольку «они были созданы искусственно, и документы, которые поступают в Госдуму, рассматривают обе комиссии», пишет «Дождь» со ссылкой на Савастьянову.