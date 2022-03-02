Поклонская призвала русских и украинцев «проявить сострадание к миру, который на волоске»

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Бывшая депутат Госдумы и прокурор Крыма Наталья Поклонская, ныне занимающая пост замглавы Россотрудничества, призвала русских и украинцев «остановиться в этом безумии и разжигании ненависти друг к другу».

По мнению Поклонской, последние восемь лет «одна часть Украины жила в кошмаре под молчание и осуждение другой», однако ее покойная бабушка, жившая в Донбассе в эти годы «прячась от снарядов», была бы готова «пожертвовать собой, чтобы другие жили — в Киеве, Харькове, Полтаве».

«Каждый говорит так: „Мы победим, потому что мы за правое дело, с нами Бог“. И у каждого свои лозунги: „украинцы борются за свою землю и свободу“, „русские своих не бросают“. И с кем же Бог? <…>

Те, кто сейчас ненавидят русских или украинцев, либо слишком восхищаются или превозносят одну нацию над другой, незаметно становятся инструментом по уничтожению целого мира. Остановитесь, пожалуйста! Мне кажется, мы зашли слишком далеко, и пора брать на себя смелость за будущее самостоятельно, не передавая его в руки тех, у кого оружие. <…>

Мы или осознаем все вместе, или уничтожим мир, после чего через страдания придем к пониманию того, что надо уметь принимать выбор других», — заявила Поклонская.

В первые дни вторжения России в Украину Поклонская призывала украинцев не воевать, а власти Украины — «сделать шаг навстречу установления миру» и сложить оружие.

Наталья Поклонская — уроженка Ворошиловградской (Луганской) области (ее родное село после 2014 года находилось под контролем ЛНР), с детства жила в Крыму. Работала в прокуратуре, после присоединения Крыма к России стала прокурором Крыма. В Украине Поклонскую обвиняют в госизмене.

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