Наталья Поклонская назначена замглавы Россотрудничества. Ранее она отказалась от должности посла в Кабо-Верде

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Президент России Владимир Путин освободил Наталью Поклонскую от обязанностей посла России в Кабо-Верде. Соответствующий указ опубликован на официальном портале нормативных правовых актов.

Другим указом Путин назначил Поклонскую заместителем руководителя Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничества).

О том, что Наталья Поклонская станет послом России в Кабо-Верде, стало известно летом 2021 года. Указ о ее назначении был подписан в октябре. Однако в январе 2022 года Поклонская заявила, что отказалась от должности посла, поскольку у нее изменились «личные обстоятельства».

Поклонская получила известность в 2014 году, когда стала прокурором Крыма.

В 2016-2021 годах Поклонская была депутатом Госдумы, но баллотироваться в новый созыв отказалась. По информации РБК, этого не хотели ни в «Единой России», ни в Кремле из-за «экстравагантных заявлений и не вполне системного поведения» Поклонской. В частности, в 2018 году она была единственным депутатом от «Единой России», голосовавшим против повышения пенсионного возраста.

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