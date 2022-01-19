Наталья Поклонская отказалась от должности посла в Кабо-Верде из-за «изменившихся личных обстоятельств»

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Наталья Поклонская, ранее назначенная послом России в Кабо-Верде, заявила, что не вступит в должность. Об этом сообщает ТАСС.

«Изменились личные обстоятельства», — сказала Поклонская, отвечая на вопрос, почему она не планирует ехать в Кабо-Верде.

При этом Поклонская отметила, что «хочет быть полезной стране». «Поэтому я готова на любую должность, где буду полезна государству», — отметила она.

В МИД России подтвердили, что Поклонская не поедет в Кабо-Верде.

Указ о назначении Поклонской послом в Кабо-Верде президент Владимир Путин подписал в октябре. Сама Поклонская тогда заявила, что «рада назначению» и ждала его.

С 2016 по 2021 год Поклонская была депутатом Госдумы, однако баллотироваться в новый созыв отказалась. Как писал РБК, этого не хотели ни в «Единой России», ни в Кремле из-за экстравагантных заявлений и «не вполне системного поведения» Поклонской. В частности, в 2018 году она была единственным депутатом от «Единой России», голосовавшим против повышения пенсионного возраста.

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