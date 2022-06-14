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Поклонскую назначили советником генпрокурора РФ. Она объявила о прекращении «какой-либо публичной деятельности»

Источник: Наталья Поклонская

Наталья Поклонская заявила, что назначена на должность советника генпрокурора РФ Игоря Краснова.

Мной прекращается ведение социальных страниц и какая-либо публичная деятельность. Теперь буду заниматься выполнением поставленных Генеральным прокурором России задач в соответствии с Федеральным законом «О прокуратуре РФ».

Бывший прокурор Крыма и депутат Госдумы Наталья Поклонская, занимавшая в последнее время пост замглавы Россотрудничества, была едва ли не единственным российским чиновником, публично критиковавшим войну России против Украины. 13 июня стало известно о ее увольнении.

Она называла происходящее «катастрофой», призывала русских и украинцев «остановиться в этом безумии и разжигании ненависти друг к другу» и говорила, что буква Z, ставшая главным символом российского вторжения, — это «трагедия и горе как для России, так и для Украины».

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