Поклонская: буква Z символизирует трагедию и горе как для России, так и для Украины

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Наталья Поклонская — заместитель главы Россотрудничества, бывшая прокурор Крыма и депутат Госдумы от «Единой России» — считает, что буква Z является символом «трагедии и горя». Об этом Поклонская заявила в эфире ютьюб-канала «Живой гвоздь», который ведут журналисты закрытого «Эха Москвы».

Эта буква Z символизирует трагедию и горе как для России, так и для Украины. Почему? Да потому что гибнут и русские солдаты, россияне, и родители получают разные известия. Это — беда. Ведь министерство обороны говорит, столько погибло, столько раненых. Разве это радость? Нет.

Отвечая на вопрос ведущей о том, что важнее — «государство или личность» и что ценнее — «победа над украинским нацизмом, который якобы существует, или ценность человеческой жизни», Поклонская заявила, что для нее «важнее личность, человек, просто человек».

Если сравнивать закон, сострадание и милосердие, я выбираю милосердие. Сегодня его не хватает очень сильно. <…> И надо понимать, что люди везде. И для всего человечества ценность — это сохранение мира, безопасности, порядка, добра, любви.

Буква Z стала главным символом российского вторжения в Украину. Наталья Поклонская высказалась о ней, упомянув, что ее изображают даже на пасхальных куличах.

Ранее Поклонская назвала вторжение в Украину «катастрофой» и участвовала в передаче российской гуманитарной помощи жителям захваченных регионов Украины.

Подробнее про букву Z

Буква Z — официальный (и зловещий) символ российского вторжения в Украину. Мы попытались выяснить, кто это придумал, — и вот что из этого получилось

Подробнее про букву Z

Буква Z — официальный (и зловещий) символ российского вторжения в Украину. Мы попытались выяснить, кто это придумал, — и вот что из этого получилось

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь