В Курганской области перед Пасхой выпустили куличи с буквой Z

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В городе Шадринск в Курганской области начали продавать пасхальные куличи с буквой Z — одним из символов российского вторжения в Украину.

Такие куличи появились в супермаркете «Чайка», сообщает 45.ru, ссылаясь на своих читателей. Куличи стоят по 190 рублей за штуку, что в полтора-два раза дешевле куличей с зайцами или яйцами.

Владелец супермаркета «Чайка» Анатолий Педошенко заявил РИА Новости, что куличи выпустили не ради прибыли, а потому что компания «поддерживает наших ребят» в Украине. Он утверждает, что еще в годы Первой мировой войны на Пасху, чтобы поддержать солдат, «на куличах, на яйцах возникали сюжеты, связанные с этой войной, различные воинские атрибуты».

В Русской православной церкви считают, что куличи с буквой Z нельзя считать пасхальными, поскольку «традиционно пасхальные куличи не имеют никаких дополнительных символов». Об этом радиостанции «Говорит Москва» сказал замглавы синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. Он отметил, что освящение «праздничных изделий» с буквой Z не предусмотрено.

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Первоначально буквы Z и V появились на российской военной технике, которая участвует в военных действиях в Украине. Затем российские власти и пропаганда стали использовать эти буквы для демонстрации поддержки вторжения России в Украину.

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