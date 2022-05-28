Главную награду Каннского фестиваля получил фильм «Треугольник скорби»
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».
Золотая пальмовая ветвь 75-го Каннского фестиваля присуждена картине «Треугольник печали» шведского режиссера Рубена Эстлунда. Об этом было объявлено на церемонии закрытия кинофестиваля вечером 28 мая.
Эстлунд уже выигрывал главную награду Каннского фестиваля в 2017 году за фильм «Квадрат».
Гран-при, второй по значимости наградой Каннского фестиваля, удостоен фильм «Близко» Лукаса Донта.
Приз за лучшую режиссуру получил Пан Чхан Ук («Решение уйти»), награду за лучший сценарий — Тарик Салех («Парень из рая»).
Лучшим актер признан Сон Кан Хо («Брокер»), лучшей актрисой — Зар Амир-Эбрахими («Священный паук»).
Специальный приз к 75-летию фестиваля вручен картине братьев Дарденн «Тори и Локита».