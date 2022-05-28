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Главную награду Каннского фестиваля получил фильм «Треугольник скорби»

Источник: Каннский кинофестиваль

Золотая пальмовая ветвь 75-го Каннского фестиваля присуждена картине «Треугольник печали» шведского режиссера Рубена Эстлунда. Об этом было объявлено на церемонии закрытия кинофестиваля вечером 28 мая.

Эстлунд уже выигрывал главную награду Каннского фестиваля в 2017 году за фильм «Квадрат».

Гран-при, второй по значимости наградой Каннского фестиваля, удостоен фильм «Близко» Лукаса Донта.

Приз за лучшую режиссуру получил Пан Чхан Ук («Решение уйти»), награду за лучший сценарий — Тарик Салех («Парень из рая»).

Лучшим актер признан Сон Кан Хо («Брокер»), лучшей актрисой — Зар Амир-Эбрахими («Священный паук»).

Специальный приз к 75-летию фестиваля вручен картине братьев Дарденн «Тори и Локита».

Подробнее о фильме-победителе

«Треугольник печали» — новый фильм Рубена Эстлунда, снявшего «Квадрат» Русский олигарх, британские торговцы оружием и шведский магнат вместе терпят кораблекрушение

Подробнее о фильме-победителе

«Треугольник печали» — новый фильм Рубена Эстлунда, снявшего «Квадрат» Русский олигарх, британские торговцы оружием и шведский магнат вместе терпят кораблекрушение

Канны-2022

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