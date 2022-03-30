Премьер-министр Нидерландов: мирный договор с Украиной «под дулом пистолета» не ослабит санкции против России

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Чтобы ослабить введенные Евросоюзом санкции, России нужно заключить с Украиной мирный договор, который будет уважать украинский суверенитет и территориальную целостность. Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, его слова приведены на сайте правительства страны.

«Позвольте мне прояснить одну вещь: мирное соглашение под дулом пистолета, с потерей украинской территории и суверенитета — это не способ вернуться к нормальной жизни. Это также не приведет автоматически к ослаблению наших санкций. Некоторые ценности просто не подлежат обсуждению», — сказал Рютте.

29 марта, по итогам переговоров в Стамбуле, Украина предложила России проект мирного договора, который предусматривает нейтральный и внеблоковый статус Украины при наличии гарантий безопасности западных стран и отсутствие препятствий для вступления Украины в ЕС со стороны России. Вопрос Крыма Украина предложила в ближайшие 15 лет решать только дипломатическим путем. Вопрос Донбасса также вынесен отдельным пунктом, его должны будут обсудить президенты двух стран при встрече.

Глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский заявил, что Украина впервые выразила готовность учесть «принципиальные требования» России, которые высказывались в последние годы. При этом он подчеркнул, что позиция России по Крыму и Донбассу остается неизменной. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров заявлял, что Киев не допустит компромиссов относительно суверенитета и территориальной целостности страны.

29 марта, после встречи российской и украинской делегаций в Стамбуле, замминистра обороны РФ Александр Фомин заявил, что Россия «кардинально сократит» военную активность на киевском и черниговском направлениях. 30 марта Минобороны назвало это «плановой перегруппировкой войск», цель которой — «активизация действий на приоритетных направлениях и, прежде всего, завершение операции по полному освобождению Донбасса».

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