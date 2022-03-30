Мединский: позиция России по Крыму и Донбассу неизменна

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Глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский заявил, что позиция Москвы по поводу Крыма и Донбасса остается неизменной. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24», комментируя итоги мирных переговоров в Стамбуле 29 марта.

Украина заявила о готовности выполнить те принципиальные требования, на которых на протяжении всех последних лет Россия настаивала. Если эти обязательства будут выполнены, то угроза создания на украинской территории натовского плацдарма будет ликвидирована.

Я хочу отдельно подчеркнуть, что принципиальная позиция нашей страны в отношении Крыма и Донбасса остается неизменной.

По словам Мединского, среди предложений Киева для мирного договора: отказ от вступления в НАТО, фиксация безблокового статуса Украины, отказ от ядерного оружия и другого оружия массового поражения. Кроме того, в них содержится отказ от размещения иностранных военных баз и военных контингентов, а также обязательство о проведении военных учений только по согласию государств-гарантов, в числе которых будет и Россия.

Ранее в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал о проблеме Крыма в контексте переговоров следующее: «Крым — это часть Российской Федерации. И по нашей Конституции мы не можем обсуждать ни с кем судьбы территорий Российской Федерации, судьбы российских регионов. Это исключено. Это записано в нашей Конституции».

По итогам встречи в Стамбуле Украина предложила России в течение 15 лет проводить двусторонние переговоры по статусу Крыма и Севастополя, не используя при этом вооруженные силы для решения конфликта. Что касается Донбасса, этот вопрос должны будут обсудить отдельным пунктом президенты двух стран.

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров заявлял, что Киев не допустит компромиссов относительно суверенитета и территориальной целостности страны.

Что было на переговорах в Стамбуле

Украина предложила на 15 лет заморозить вопрос о статусе Крыма. Россия решила «кардинально сократить военную активность» на части фронта Главные итоги переговоров в Стамбуле

Что было на переговорах в Стамбуле

Украина предложила на 15 лет заморозить вопрос о статусе Крыма. Россия решила «кардинально сократить военную активность» на части фронта Главные итоги переговоров в Стамбуле

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