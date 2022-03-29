Зеленский: никаких компромиссов относительно территориальной целостности Украины не будет

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Президент Украины Владимир Зеленский выступил с видеообращением по итогам 34-го дня войны. В нем он прокомментировал итоги нового раунда мирных переговоров между Россией и Украиной, состоявшегося 29 марта в Стамбуле.

Сигналы, которые мы слышим с переговорной площадки, можно назвать положительными. Но эти сигналы не заглушают разрывов российских снарядов. Конечно, мы видим все риски. Конечно, мы не видим оснований для доверия словам, звучащим от тех или иных представителей государства, продолжающего воевать ради нашего уничтожения. Украинцы — не наивные люди. Украинцы уже научились и за эти 34 дня вторжения, и за прошедшие восемь лет войны на Донбассе, что доверять можно только конкретному результату.

Безусловно, Украина настроена на переговоры и будет продолжать переговорный процесс в той мере, которая действительно от нас зависит. Мы рассчитываем на результат. Должна быть реальная безопасность для нас, для государства, для суверенитета. Суверенитет и территориальная целостность Украины должны быть гарантированы. Никаких компромиссов относительно суверенитета и нашей территориальной целостности быть не может и не будет. Это четкие принципы, четкое видение возможного результата.

Офіс Президента України

По итогам встречи в Стамбуле Украина выдвинула ряд предложений по мирному договору с Россией. В частности, Киев предлагает Москве в течение 15 лет проводить двусторонние переговоры по статусу Крыма и Севастополя, при этом не используя вооруженные силы для решения конфликта. Вопрос Донбасса должны будут обсудить отдельным пунктом президенты двух стран.

Также Украина заявила о готовности отказаться от идеи вступления в НАТО и другие альянсы в обмен на гарантии безопасности. При этом участники украинской делегации подчеркнули, что Киев признает только те границы страны, в которых она была по состоянию на 1991 год.

В свою очередь российская сторона по итогам встречи в Стамбуле объявила, что кардинально сократит военную активность на киевском и черниговском направлениях.

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