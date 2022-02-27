Российская делегация прибыла в Беларусь на переговоры с представителями Украины. Ранее Кремль сообщал, что украинская сторона отказалась от них

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Делегация России прибыла в Беларусь на переговоры с украинской стороны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает «Интерфакс».

«В соответствии с достигнутой договоренностью, российская делегация, состоящая из представителей МИД, Минобороны и других ведомств, включая администрацию президента, прибыла в Белоруссию для переговоров с украинцами. Будем готовы начать эти переговоры в Гомеле», — сказал Песков.

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