Песков: Россия готова отправить делегацию в Минск на переговоры с Украиной

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Кремль готов отправить делегацию в Минск на переговоры с властями Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Как известно, сегодня президент Украины Зеленский заявил о готовности обсуждать нейтральный статус Украины. Изначально президент РФ Владимир Путин говорил о том, что целью операции является помощь ЛНР и ДНР, в том числе путем демилитаризации и денацификации Украины. А это, собственно, и является неотъемлемым компонентом нейтрального статуса, — цитирует его слова «Интерфакс»

Представитель Кремля сказал, что «в этом контексте» Путин предлагает провести переговоры в Минске. В делегацию от Москвы войдут представители Минобороны, МИДа и администрации президента РФ.

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» по защите жителей Донбасса от «геноцида», а также «демилитаризации и денацификации Украины». После этого украинские города подверглись ракетным обстрелам. ООН сообщала, что погибли минимум 25 мирных жителей. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял о 137 погибших украинских военнослужащих. 25 февраля появились сведения о том, что российские войска движутся в сторону Киева.

Спустя несколько часов после начала российского вторжения Александр Лукашенко предлагал сторонам провести переговоры в Минске. Днем в пятницу Зеленский выступил с очередным обращением, в котором призвал Путина «сесть за стол переговоров».

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