Офис президента Зеленского: Украина не боится говорить с Россией о нейтральном статусе, но кто будет гарантировать выполнение договоренностей?

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Представитель офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина «не боится» вести переговоры с Россией и в том числе обсуждать свой нейтральный статус, но необходимо решить вопрос о том, кто будет гарантировать безопасность Украины и выполнение договоренностей.

Украина всегда оставляла и оставляет пространство для переговоров. В том числе и сейчас — когда Россия пошла на полномасштабное вторжение. Эту войну нужно прекращать. Эти боевые действия нужно прекращать. Президент Зеленский сегодня четко сказал в своем обращении к нации — он не услышал от своих собеседников из Европы готовности воевать вместе с нами и увидеть Украину в НАТО. Это значит, что они боятся.

Но Украина не боится. Не боится говорить с Россией. Не боится говорить о гарантиях. Не боится говорить о нейтральном статусе. Мы слышали сегодня из Москвы, что они хотят говорить. Если они хотят говорить о нейтральном статусе, у нас нет страха перед таким обсуждением. Вопрос только в том, кто и как сможет прогарантировать безопасность Украины и выполнение договоренностей гарантами.

Власти РФ объясняют вторжение в Украину в том числе ее «милитаризацией» и вероятным, с точки зрения Кремля, вступлением в НАТО. За несколько месяцев до начала войны Россия потребовала от стран Запада гарантий, что Украина не станет членом альянса. НАТО отказалось давать такие гарантии.

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