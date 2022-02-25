Минобороны РФ отчиталось о захвате территорий в районе Чернобыльской АЭС и уничтожении 118 военных объектов в Украине

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Российские военные взяли под контроль территории в районе Чернобыльской АЭС и вывели из строя 118 военных объектов в Украине. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление Минобороны России.

Официальный представитель ведомства Игорь Конашенков рассказал, что территория в районе АЭС была взята под контроль подразделениями воздушно-десантных войск России 24 февраля. Российские военные договорились с украинской охраной Чернобыльской АЭС о совместном обеспечении безопасности энергоблоков и саркофага станции.

«Радиоактивный фон в районе атомной электростанции в норме. Персонал АЭС продолжает обслуживать объекты АЭС в штатном режиме и отслеживает радиоактивную обстановку», — заявил Конашенков.

Накануне о попытках российских военных захватить Чернобыльскую АЭС сообщал президент Украины Владимир Зеленский. Он назвал эти действия «объявлением войны всей Европе».

Среди уничтоженной украинской военной инфраструктуры представитель Минобороны РФ назвал 13 пунктов связи и 11 аэродромов. Он также заявил об уничтожении военной техники, в том числе 18 танков и других бронированных машин, семи реактивных систем залпового огня, 41 единицы специальной автомобильной техники, пять катеров, пять боевых самолетов, вертолет, пять беспилотных летательных аппаратов.

Кроме того, ведомство сообщило об уничтожении 14 украинских зенитных ракетных комплексов С-300 и «Оса».

Минобороны РФ заявило, что более 150 украинских военных сдались в плен. 82 военнослужащих Украины сдались в районе . По словам Конашенкова, с них берут подписки об отказе от участия в боевых действиях. «В ближайшее время они будут возвращены к своим семьям», — сказал представитель Минобороны.

О захвате острова Змеиный ранее заявляла украинская сторона. Советник главы МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что в результате ракетно-артиллерийского удара на острове погибли 13 украинских пограничников. По его словам, перед этим им предлагали сдаться, но они отказались. Зеленский говорил, что на острове погибли все защищавшие его пограничники.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» с целью «демилитаризации» и «денацификации» Украины. По сообщениям украинской стороны, города Украины подверглись ракетным обстрелам. В Минобороны РФ заявили, что точечно выводят из строя военную инфраструктуру противника, не угрожая мирному населению. Однако по заявлениям властей Украины есть жертвы среди мирных жителей страны. Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что в первый день российского вторжения погибли 137 украинских военнослужащих, еще 316 получили ранения.

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