«Это объявление войны всей Европе». Зеленский заявил о попытках российских войск захватить Чернобыльскую АЭС

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Российские военные пытаются захватить Чернобыльскую АЭС, написал в твиттере президент Украины Владимир Зеленский. Об этом он рассказал премьер-министру Швеции Магдалене Андерссон.

«Наши защитники отдают жизни, чтобы не повторилась. Это объявление войны всей Европе», — говорится в твите украинского президента.

Власти России пока никак не прокомментировали заявление Зеленского.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» в Донбассе для защиты жителей региона от «геноцида». В этот же день МВД Украины заявило об обстрелах городов. Минобороны РФ это отрицали, заявив, что ведут точечное уничтожение украинской инфраструктуры.

По данным Офиса президента Украины, в результате российских ракетных ударов по военным объектам погибли более 40 военнослужащих. Также сообщалось о 10 жертвах среди мирных жителей. В стране ввели военное положение.

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