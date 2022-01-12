Белорусское ТВ показало человека, который якобы руководил диспетчерами при экстренной посадке рейса Ryanair в Минске. Польша называла его сотрудником КГБ

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Белорусский государственный телеканал ОНТ показал интервью с человеком, который, как утверждается, руководил действиями диспетчера Олега во время в Минске рейса Ryanair, на котором летел бывший главный редактор белорусского оппозиционного телеграм-канала Nexta Роман Протасевич.

Летом 2021 года белорусское издание «Наша нива» сообщило, что именно Голегов посадил борт Ryanair в Минске и что вскоре после этого он покинул Беларусь. В декабре The New York Times написала, что Голегов находится в Польше. Позднее польские власти опубликовали аудиозапись с фрагментом переговоров диспетчера и пилота самолета Ryanair. На записи слышно, что диспетчеру кто-то подсказывает ответы; польские власти назвали этого человека сотрудником Комитета госбезопасности Беларуси (КГБ).

ОНТ, однако, утверждает, что это был не представитель спецслужб, а руководитель полетов Минского районного диспетчерского центра «Белаэронавигации» Евгений Цыганов. «Это мой голос. Экипаж много запрашивал информации. Диспетчер мог и не знать. Я вмешивался, зная свои документы. И принимал решения я. <…> Я находился там как руководитель полетов, и старший диспетчер мой», — заявил Цыганов в интервью ОНТ. На вопрос, является ли он сотрудником КГБ, он ответил: «Это смешно, конечно».

Белорусские власти назвали обнародованную Польшей запись переговоров смонтированной. В ней «имеются участки с признаками монтажа, характерными для объединения нескольких ранее записанных фонограмм», заявил ОНТ замглавы управления Следственного комитета Беларуси по Минску Андрей Мотолько.

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