«Это был предлог для посадки в Минске». Прокуратура Польши не выявила угрозы взрыва на борту самолета Ryanair с Романом Протасевичем

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На борту рейса Ryanair, которым летел оппозиционный журналист Роман Протасевич и который экстренно сел в Минске, не было угрозы взрыва, а операцией по посадке самолета руководил офицер КГБ. К таким выводам пришла прокуратура Польши.

В ходе разбирательства ведомство осмотрело самолет, допросило пассажиров и представителей авиакомпании, а также установило непосредственного свидетеля действий в диспетчерской вышке в аэропорту Минска. Его личность не раскрывается.

По данным ведомства, 23 мая 2021 года в вышке находился сотрудник КГБ Беларуси, который руководил действиями диспетчера, связавшегося с самолетом Ryanair. Именно офицер КГБ якобы решил направить борт в Минск. При этом он постоянно общался с кем-то по телефону и докладывал о ситуации с самолетом.

Ранее аналогичную версию событий изложило The New York Times. По данным издания, ее польским властям представил диспетчер «Белаэронавигации» Олег Галегов, который посадил самолет Ryanair, а затем покинул Беларусь.

Польское следствие также установило, что угрозы взрыва, о которой экипажу Ryanair заявили белорусские диспетчеры, на самом деле не было. Пилот получил информацию о такой угрозе до того, как было отправлено электронное письмо о предполагаемом размещении взрывчатки в самолете. Действия белорусских экстренных служб и служб аэропорта Минска также свидетельствовали об отсутствии угрозы взрыва, считают в ведомстве.

«Вся эта ситуация была просто предлогом, чтобы заставить летчика приземлиться в Минске», — заявила прокуратура Польши.

Севший в Минске самолет Ryanair направлялся из Афин в Вильнюс. После его посадки белорусские силовики задержали двух пассажиров — Романа Протасевича и его подругу, россиянку Софью Сапегу. В Беларуси журналиста обвинили в организации массовых беспорядков из-за его роли в протестах против Александра Лукашенко в 2020 году, а девушку — в разжигании вражды из-за ведения телеграм-канал «Черная книга Беларуси», где публиковали данные силовиков.

Из-за ситуации с самолетом Ryanair Евросоюз ввел секторальные санкции против Беларуси и закрыл свое воздушное пространство для белорусской авиакомпании «Белавиа».

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