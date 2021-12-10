Польша опубликовала аудиозапись, на которой диспетчеру подсказывают ответы для экстренной посадки самолета Ryanair в Минске

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Официальный представитель министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарын опубликовал в фейсбуке аудиозапись с фрагментом переговоров белорусского диспетчера и пилота самолета Ryanair, на котором летел Роман Протасевич.

Диспетчер сообщает пилоту, что, по информации спецслужб, на борту самолета заложена бомба, которая может взорваться при подлете к Вильнюсу, и предлагает приземлиться в Минске. Пилот уточняет, от кого поступила рекомендация о месте приземления и каков код сообщения — зеленый, желтый или красный.

На записи слышно, что ответы на эти вопросы диспетчеру подсказывает неизвестный мужчина. Он просит сказать, что приземление в Минске — это и что код сообщения красный. Диспетчер повторяет все это пилоту Ryanair.

Накануне прокуратура Польши, которая расследовала , заявила, что угрозы взрыва на борту не было, а информация о бомбе была уловкой белорусских спецслужб, чтобы заставить самолет приземлиться в Минске. Ведомство также заявило, что действиями диспетчера руководил сотрудник КГБ Беларуси.

В мае 2021 года, сразу после посадки рейса Ryanair в Минске, белорусские власти опубликовали расшифровку переговоров диспетчера и пилота. Аудиозапись их разговора ранее не публиковалась.

Летом стало известно, что белорусский диспетчер Олег Галегов, который вел переговоры с пилотом рейса Ryanair, мог покинуть Беларусь. В декабре источники The New York Times сообщили, что он находится в Польше.

«Медуза» работает для вас Нам нужна ваша поддержка Да!