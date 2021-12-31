Опубликовано решение суда о блокировке сайта «ОВД-Инфо». Ее причиной стали статьи о «Хизб ут-Тахрир», «Свидетелях Иеговы» и акциях за Навального

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На сайте Луховицкого районного суда Московской области вечером 30 декабря опубликовали решение, но основании которого был заблокирован сайт правозащитного проекта . Первой о публикации решения сообщила «Русская служба Би-би-си».

Прокурор города Луховцы заявил о «систематическом размещении» на сайте и в соцсетях "ОВД-Инфо" «информации, направленной на оправдание деятельности экстремистских и террористических объединений, материалов оправдывающих действия участников подобных организаций, а также информации, формирующей у неопределенного круга пользователей сети „Интернет“ мотивации и готовности к участию в публичных мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка».

В решении приведены статьи, которые вызвали претензии Луховицкой городской прокуратуры. Среди них материалы о , , акциях протеста в связи с задержанием оппозиционера Алексея Навального, уголовных делах из-за высказываний по поводу , а также об «украинских террористах либо лицах, подготавливавших и (или) совершавших диверсионно-террористические акты на территории Российской Федерации в интересах Украины».

В решении суда также говорится, что «представитель заинтересованного лица извещен надлежащим образом о времени и месте рассмотрения дела, в суд не явился» и что «лица, подлежащие привлечению к участию в деле в качестве ответчиков, не установлены, сведений об их наименовании и месте нахождения в суд представлено не было».

Сооснователь "ОВД-Инфо" Григорий Охотин подчеркнул, что судебное заседание прошло без уведомления представителей проекта. Претензии прокуратуры он назвал «бредом». «Да, естественно, мы занимаемся освещением политических преследований, и поэтому пишем про самые разные уголовные дела и судебные процессы, в том числе — про те, что имеют отношение к антиэкстремистскому законодательству. Это нормальная правозащитная работа, для этого мы и существуем, никакого даже и намека на оправдание экстремизма тут нет и быть не может», — заявил Охотин.

Он добавил, что "ОВД-Инфо" будет обжаловать решение Луховицкого суда.

Роскомнадзор 25 декабря заблокировал сайт «ОВД-Инфо» и потребовал от соцсетей удалить аккаунты организации.

Роскомнадзор объяснил блокировку "ОВД-Инфо" решением Луховицкого суда Московской области, принятым 20 декабря. Само решение на тот момент не было опубликовано. Как заявил Роскомнадзор, суд счел деятельность правозащитного проекта «ОВД-Инфо» направленной «на пропаганду терроризма и экстремизма на территории РФ».

В "ОВД-Инфо" заявили, что сотрудники Луховицкой городской прокуратуры не объяснили юристу проекта суть претензий и передали материалы в суд, не сообщив об этом. "ОВД-Инфо" назвал блокировку своего сайта актом государственной цензуры и призвал соцсети не блокировать аккаунты организации.

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