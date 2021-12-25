Роскомнадзор заблокировал сайт «ОВД-Инфо»

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Сайт правозащитного проекта заблокирован в России. В твиттере проекта сообщается, что причины блокировки пока неизвестны, уведомление в редакцию пока не поступило.

Известно лишь, что решение об «ограничении доступа к странице» и одновременно об «ограничении доступа к сайту» было принято 20 декабря Луховицким судом Московской области.

«13 декабря нам на электронную почту прислали письмо (без адресата) с требованием явиться на следующий день в Луховицкую прокуратуру», — пишет «ОВД-Инфо» в твиттере. Адвокат проекта приехал в прокуратуру, но ей не объяснили суть претензий. Беседу перенесли на другой день. Однако 15 декабря материалы были переданы в суд без уведомления проекта, а спустя пять дней было вынесено решение о блокировке.

Ключевой партнер «ОВД-Инфо» — Правозащитный центр «Мемориал», ликвидировать который требует прокуратура. Официальной причиной, по которой «ОВД-Инфо» был объявлен «иностранным агентом», было получение финансирования от «Мемориала».

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