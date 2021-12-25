Роскомнадзор объяснил блокировку «ОВД-Инфо» «пропагандой терроризма и экстремизма». От соцсетей требуют удалить аккаунты проекта

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Суд счел деятельность правозащитного проекта «ОВД-Инфо» направленной «на пропаганду терроризма и экстремизма на территории РФ». Так, сообщает «Интерфакс», в Роскомнадзоре объяснили решение о блокировке сайта проекта.

Согласно тексту судебного решения, запрещенной признается информация медиапроекта, направленная на оправдание деятельности экстремистских и террористических объединений, оправдывающая действия участников подобных организаций, размещенная на информационном ресурсе НКО-иноагента, а также в аккаунтах социальных сетей организации. С учетом изложенного деятельность медиапроекта направлена на пропаганду терроризма и экстремизма на территории РФ.

Администрациям социальных сетей направлены требования о необходимости удаления аккаунтов организации, добавила пресс-служба Роскомнадзора.

Доступ к сайту "ОВД-Инфо" в России был заблокирован 25 декабря. Проект сообщил в соцсетях, что не получал уведомление о блокировке, известно лишь, что решение об «ограничении доступа к странице» и одновременно об «ограничении доступа к сайту» было принято 20 декабря Луховицким судом Московской области.

В "ОВД-Инфо" добавили, что юриста проекта 14 декабря вызвали в Луховицкую прокуратуру, но не объяснили суть претензий. Беседу перенесли на другой день. Однако 15 декабря материалы были переданы в суд без уведомления проекта, а спустя пять дней было вынесено решение о блокировке. Решение суда "ОВД-Инфо" собирается обжаловать.

"ОВД-Инфо" в сентябре 2021 года объявили «иноагентом» из-за финансирования, полученного от Правозащитного центра , ликвидировать который требует прокуратура.

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