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Правозащитный проект « » опубликовал заявление в связи с его блокировкой сайта.

Роскомнадзор, ссылаясь на решение Луховицкого городского суда, обосновал блокировку тем, что на сайте проекта размещена информация, «направленная на оправдание деятельности экстремистских и террористических объединений».

Из этого же заявления, не следует, что проект признан экстремистским или террористическим, подчеркивают в «ОВД-Инфо». «Речь идет максимум о признании наших публикаций запрещенными материалами. Каких именно — нам пока неизвестно», — заявили в «ОВД-Инфо», добавив, что пока не получали никаких официальных документов.

Мы оцениваем это как продолжение атаки на гражданское общество со стороны государства. Нет ничего удивительного в том, что сейчас под прицел взяли именно «ОВД-Инфо», так как на сегодняшний день наш проект, вероятно, — самый крупный правозащитный проект в России.

В «ОВД-Инфо» отметили, что «эта атака стала для нас неожиданной», напомнив о том, что прокуратура пытается ликвидировать Правозащитный центр « », который является основным партнером проекта. «ОВД-Инфо» также напоминает, что является одним из инициаторов кампании за отмену законов об «иностранных агентах».

«ОВД-Инфо» собирается «защищаться в правовом порядке», подчеркивая, что не распространяет и не оправдывает террористическую или экстремистскую деятельность. «Мы уверены, что вся наша информация является достоверной и не нарушает законы», — говорится в заявлении.

«ОВД-Инфо» собирается продолжить работу. «Даже если все наши соцсети будут заблокированы, мы все равно будем оказывать правовую помощь людям, которых преследуют по политическим мотивам, и найдем способ доносить до вас нужную и важную информацию», — говорится в заявлении. Также «ОВД-Инфо» напоминает, что существует за счет пожертвований и в данный момент особенно нуждается в поддержке.

Сайт «ОВД-Инфо» был заблокирован в России 25 декабря. Роскомнадзор объявил, что также потребовал от соцсетей заблокировать аккаунты проекта.

В решении Луховицкого городского суда не уточняется, что стало причиной блокировки. Журналист Егор Сковорода предполагает, что блокировка может быть связана со статьей о деле в Уфе, которая фигурирует в иске о ликвидации «Мемориала».

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