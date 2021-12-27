«ОВД-Инфо» призвал соцсети не блокировать аккаунты проекта. Этого потребовал Роскомнадзор

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Правозащитный проект опубликовал на сайте Change.org петицию, в которой призвал социальные сети и мессенджеры «не быть инструментом цензуры» и не блокировать аккаунты общественных организаций.

Петиция появилась после того, как 25 декабря Роскомнадзор заблокировал сайт «ОВД-Инфо» и потребовал от соцсетей удалить аккаунты организации. Роскомнадзор заявил, что "ОВД-Инфо" размещал на своей сайте и в соцсетях информацию, «направленную на оправдание деятельности экстремистских и террористических объединений».

В своей петиции "ОВД-Инфо" назвал действия властей беспрецедентными и предположил, что в дальнейшем они попытаются добиться от соцсетей блокировки аккаунтов и других гражданских инициатив.

Мы все — в одной лодке, государство давит и на нас, и на вас. <…> В условиях жесткой цензуры социальные сети — последний оплот свободы слова, а для нас — единственная возможность рассказывать правду о происходящих в России политических репрессиях и распространять наши правовые инструкции. Блокировка наших аккаунтов нанесет серьезный удар по российскому гражданскому обществу и приведет к непоправимым последствиям. В рунете будет создан новый прецедент и механизм цензуры.

Обращение "ОВД-Инфо" адресовано администрации поисковиков «Яндекс» и Google, социальных сетей Facebook, Instagram, Twitter и «ВКонтакте», а также мессенджера Telegram. На момент написания этой новости петиция собрала уже более четырех тысяч подписей.

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Роскомнадзор объяснил блокировку "ОВД-Инфо" решением Луховицкого суда Московской области, принятым 20 декабря. Что говорится в решении, неизвестно. Представители Луховицкой прокуратуры не объяснили юристу "ОВД-Инфо" суть претензий и передали материалы в суд без уведомления проекта. "ОВД-Инфо" назвал блокировку актом государственной цензуры.

После блокировки сайта "ОВД-Инфо" «Яндекс» удалил ссылку на него из своей поисковой выдачи.

В конце сентября "ОВД-Инфо" внесли в список «иностранных агентов».

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