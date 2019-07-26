Житель Тольятти получил год лишения свободы за твит о теракте в приемной ФСБ в Архангельске

​Самарский гарнизонный военный суд приговорил к году колонии жителя Тольятти Александра Довыденкова из-за твита про в Архангельске.

Довыденков был признан виновным в публичных призывах к терроризму (часть 2 статьи 205.2 УК РФ). Он признал вину, его дело рассматривали в особом порядке. Прокурор требовал для подсудимого два года лишения свободы.

В Пскове из-за эфира на местном «Эхе Москвы», посвященном теракту в Архангельске, расследуется уголовное дело по статье об оправдании терроризма (часть 2 статьи 205 УК РФ). Подозреваемой по делу проходит журналистка Светлана Прокопьева; претензии следствия вызвало ее высказывание о том, что государство «само воспитало» поколение граждан, которые борются с ним.