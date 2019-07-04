Псковскую журналистку «Радио Свобода» внесли в список экстремистов. Против нее заведено дело за «оправдание терроризма»

Псковскую журналистку Светлану Прокопьеву, подозреваемую по делу об оправдании терроризма, внесли в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга.

Как написала Прокопьева в своем фейсбуке, ее счета заблокировали. «Полгода ждали чего-то, я уже расслабилась на этот счет. Но, видно, мой новый следователь решил вот таким образом вести расследование», — отметила она.

Дело против Прокопьевой по об оправдании терроризма возбудили из-за ее эфира на «Эхе Москвы в Пскове», посвященного в здании УФСБ в Архангельске. В ходе эфира она заметила, что государство «само воспитало» поколение граждан, которые борются с ним.

«Эхо Москвы в Пскове» было оштрафовано на 150 тысяч рублей за злоупотребление свободой информации. «Псковская лента новостей», перепечатавшая эфир, получила штраф в 200 тысяч рублей.