Писатель Евгений Гришковец возглавил Общественный совет при ФСИН

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Председателем Общественного совета при Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) стал писатель Евгений Гришковец. Его единогласно избрали на эту должность в рамках первого заседания нового состава совета, сообщается в телеграм-канале Общественной палаты России.

Кандидатуру писателя на пост председателя выдвинул другой член совета, замсекретаря Общественной палаты Владислав Гриб. По его словам, было принято решение, что председателем должен стать человек, известный не только в рамках уголовно-исполнительной системы. Гришковца он назвал «авторитетным человеком, на которого сложно надавить», говорится в сообщении.

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Новый состав Общественного совета при ФСИН стал известен в середине декабря. Тогда Гришковец рассказывал изданию «Подъем», что собирается заниматься проблемами ведомства, а также выступил за суровое наказание за пытки.

Помимо писателя в новый состав совета вошел президент «Антиглобалистского движения России» Александр Ионов, написавший доносы на «Медузу» и . При этом некоторые активные члены прошлого состава, в том числе правозащитницы Ева Меркачева и Анна Каретникова, в обновленный совет не вошли.

Обновление совета произошло на фоне публикаций правозащитным проектом Gulagu.net видео с пытками заключенных в Саратовской туберкулезной больнице № 1. После этого Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел, в Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказания за пытки, а президент России Владимир Путин уволил руководство ФСИН.

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