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Путин уволил замдиректора ФСИН Анатолия Якунина. Месяц назад должности лишился директор ведомства

Источник: Официальный интернет-портал правовой информации

Президент России Владимир Путин освободил от должности заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Анатолия Якунина. Указ об этом опубликован на официальном портале правовой информации.

Генерал-лейтенант внутренней службы Анатолий Якунин был одним из пяти заместителей директора ФСИН. Его назначили на эту должность в августе 2020 года. До этого Якунин возглавлял разные подразделения МВД России и работал помощником директора ФСИН.

В конце ноября Путин освободил от должности директора ФСИН Александра Калашникова. Его место занял бывший заместитель министра внутренних дел России Аркадий Гостев. Неофициально увольнение Калашникова связывали со случаями насилия в колониях.

В октябре 2021 года проект по защите прав заключенных Gulagu.net начал публиковать материалы со сценами пыток и сексуального насилия в тюремной больнице в Саратовской области, а затем и в других местах лишения свободы.

По фактам пыток было возбуждено 17 уголовных дел. В Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказания за пытки, однако правозащитники его раскритиковали.

Путин, говоря о пытках в местах лишения свободы, признавал, что «проблемы есть», и их надо решать, но отмечал, что над заключенными издеваются и в других странах, в том числе западных.

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Путин уволил главу ФСИН. Теперь в колониях перестанут пытать заключенных? (Спойлер: а вы сами как думаете?)

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