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В местах лишения свободы в России есть проблемы, и с ними надо «спокойненько работать». Об этом на пресс-конференции заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистки Ксении Собчак.

Она спросила президента о присвоении звания генерал-майора главе иркутского управления ФСИН Леониду Сагалакову, которого связывали с пытками, а также о том, как бороться с издевательствами над заключенными.

Комментируя награждение Сагалакова, Путин заявил, что, принимая подобные решения, опирается на информацию из разных источников. «Возможны ли здесь какие-то ошибки? Да, такое, наверно, тоже бывает», — добавил он.

Говоря о пытках заключенных, президент отметил, что аналогичные проблемы существуют в местах лишения свободы и в других странах, в том числе на Западе.

Да, проблемы есть. Надо спокойненько с этим работать. Опираться на добросовестное, полноценное расследование совершенных преступлений. Доводить до конца, чтобы всем было понятно, что наказание неизбежно. <…> Конечно, в местах лишения свободы находятся люди, совершившие или подозреваемые в совершении уголовных деяний. Но это наши граждане, это люди, и относиться к ним нужно по-человечески.

В октябре 2021 года проект Gulagu.net начал публиковать материалы со сценами пыток и сексуального насилия над заключенными в России в тюремной больнице в Саратовской области, а затем и в других регионах.

После публикации материалов было возбуждено, по словам Путина, 17 уголовных дел. Ушел в отставку глава управления ФСИН Саратовской области, был уволен директор ФСИН Александр Калашников. В Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказания за пытки.

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