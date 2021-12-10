Путин присвоил звание генерал-майора главе иркутского УФСИН. Заключенные говорили, что он угрожал им изнасилованиями

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Президент России Владимир Путин присвоил звание генерал-майора начальнику Управления ФСИН по Иркутской области Леониду Сагалакову. Соответсвующий указ опубликован на портале правовой информации.

Сагалаков вступил в должность руководителя иркутского управления ФСИН 2 марта 2020 года. 9-10 апреля в одной из колоний региона — ИК-15 Ангарска — заключенные устроили акцию протеста из-за пыток. Спецназ подавил бунт, сотни человек пострадали, один погиб.

Как сообщал «Тайге.Инфо» один из бывший заключенных ИК-15 Евгений Юрченко, утром 10 апреля около 500 заключенных вывели на плац и продержали там до вечера. «И заходит Сагалаков. Он конкретно кричал на всех: «Я вас ***** [трахать буду] всех. Вы будете ***** [сношаться]» Прямо вот такими словами: «Вы все будете ***** [сношаться]», — рассказал Юрченко.

Из-за бунта в ангарской колонии СК возбудил уголовное дело по статьям о массовых беспорядках и дезорганизации деятельности колонии. Обвиняемыми по нему проходят 19 человек, а одним из пострадавших — Леонид Сагалаков, отмечает «Тайга.Инфо».

После бунта многих заключенных перевели в иркутские ИК-6 и СИЗО-1, а также ангарский СИЗО-6, где их пытали. По факту издевательств было возбуждено более 10 уголовных дел.

Заключенные регулярно сообщают о пытках и издевательствах в российских колониях и СИЗО. Последний раз общественный резонанс вызвали несколько видео с пытками в Саратовской туберкулезной больнице № 1, которые опубликовали правозащитники из Gulagu.net. После этого СК возбудил несколько уголовных дел, не менее 18 сотрудников больницы были уволены, а руководство арестовано, сменились главы ФСИН России и Саратовской области.

9 декабря во время встречи с членами Совета по правам человека Путин заявил, что для борьбы с нарушениями прав заключенных нужны системные меры. По его словам, Совет Федерации уже начал работу по поправкам в законодательство, закрепляющим само понятие состава преступления «пытки».

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